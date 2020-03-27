Трейлер третьего сезона «Человека из будущего»: Джош Футтерман и компания знатно оторвутся перед финалом

Стриминговый сервис Hulu опубликовал трейлер третьего сезона «Человека из будущего», обещающий широкую географию путешествий главных героев. Финальный сезон фантастической комедии о приключениях во времени от Сета Рогена и Эвана Голдберга стартует 3 апреля.

Перед Джошем Футтерманом (Джош Хатчерсон) и его сумасшедшими спутниками Тигрой (Элиза Куп) и Волком (Дерек Уилсон) стоит неподъёмная задача. Объявленная преступниками троица пустилась в бега, чтобы спастись от высшей меры наказания, и теперь всем троим необходимо восстановить своё доброе имя, а также попытаться исправить тот безумный кошмар, в который превратился мир, пока они прыгали туда-сюда во времени.