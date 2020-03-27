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Первоисточник: tvline.com Прямая ссылка на новость:
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Трейлер второго сезона «Грязного Джона»: Аманду Пит и Кристиана Слейтера ждёт убийственный развод

Семейная драма, тяжёлый развод и двойное убийство. Кабельный канал USA Network выпустил трейлер второго сезона «Грязного Джона», получившего подзаголовок «История Бетти Бродерик». Главные роли в свежей главе криминальной антологии, дата выхода которой пока неизвестна, играют Аманда Пит («Брокмайр») и Кристиан Слейтер («Мистер Робот»).

По аналогии с первым сезоном, в основу второго легла реальная история о Бетти Бродерик (Пит) — образцовой супруге и матери, которая слетает с катушек, когда после 16 лет брака её муж Дэн (Слейтер) — сверхуспешный адвокат — нанимает себе в помощницы молодую красавицу Линду. Для знакомых с делом не секрет, что семейные склоки завершаются трагедией — двойным убийством.

За сценарий по-прежнему отвечает Александра Каннингэм, которая также числится исполнительным продюсером проекта наряду с Джессикой Роадс («Острые предметы») и сыгравшей главную женскую роль в первом сезоне Конни Бриттон.

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Блоги
Подкасты
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