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Второй сезон «Академии Амбрелла» уже в пути — первый кадр

Netflix по-прежнему отказывается объявлять дату выхода второго сезона «Академии Амбрелла» — сериала, ставшего подлинным прорывом прошлого телесезона. Только за месяц на потоковом сервисе его посмотрело больше 45 млн человек, после чего фантастическая драма и вовсе стала самым популярным сериалом по комиксам в Штатах.

Однако шоураннер проекта Стив Блэкман призывает не беспокоится — всё идёт по плану, и даже коронавирус не способен помешать второму сезону выйти вовремя. Съёмки, стартовавшие в мае прошлого года, завершились давным-давно, а прямо сейчас команда работает в монтажной, откуда и прилетел первый кадр:

Промо-арт сериала «Академия Амбрелла»

В центре сюжета — супергеройская команда некогда .юных дарований, собранная и выращенная основателем «Академии Амбрелла» сэром Реджинальдом Харгривзом. Распавшись 17 лет назад, они встретились по случаю похорон далеко не всеми любимого приёмного отца, и в силу объективных причин, вроде конца света, были вынуждены вновь объединиться.

Все члены семёрки в лице Эйдана Галлахера, Роберта Шиэна, Эллен Пейдж, Тома Хоппера, Эмми Рэвер Лэмпман, Дэвида Кастанеды и Джастина Х. Мин вернутся к своим ролям во втором сезоне «Академии Амбрелла». Ждём и верим.

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