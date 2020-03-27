Премьера триллера «Отыграть назад» с Николь Кидман и Хью Грантом отложена до осени

Кабельный канал HBO официально заявил, что переносит весеннюю премьеру мини-сериала «Отыграть назад» (The Undoing) с ранее намеченной даты 10 мая на осень. Шестисерийный психологический триллер с Николь Кидман и Хью Грантом, судя по всему, не успевают довести до ума на стадии постпродакшена. Всему виной, понятное дело, всеобщий карантин из-за коронавируса.

Экранизация бестселлера Джин Ханфф Корелиц «Ты должна была знать» рассказывает об успешной и счастливой Грейс Фрэйзер (Кидман), чей идеальный мир рушится в один момент. Жестокое убийство и последовавшая за ним цепь ужасающих открытий заставляют Грейс забыть о прошлой жизни и начать новую, чтобы защитить себя и свою семью от случившегося.

Помимо Кидман и Гранта в основной актёрский состав мини-сериала входят Ноа Джуп, Дональд Сазерленд и Эдгар Рамирес. Сценаристом и шоураннером является Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь»), за режиссуру отвечает Сюзанна Бир («Ночной администратор»).