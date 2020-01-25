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Николь Кидман теряет контроль в тизере триллера «Отмена»

Кабельный канал HBO опубликовал первый тизер многосерийного психологического триллера «Отмена» (The Undoing) с Николь Кидман и Хью Грантом. В основу мини-сериала, премьеру которого обещают в мае, лёг книжный бестселлер «Ты должна была знать» за авторством Джин Ханфф Корелиц.

Героиня Кидман — успешный терапевт Грейс Фрэйзер, у которой блестящая карьера, прекрасная любящая семья и множество планов на будущее. Однако всё летит в пропасть буквально за один день: жестокое убийство, исчезнувший муж и цепь ужасающих открытий. Всё это заставляет Грейс начать жизнь сначала, чтобы защитить себя и свою семью от последствий пережитого.

В мини-сериале также снимаются Дональд Сазерленд, Ноа Джуп и Эдгар Рамирес. Сценаристом и шоураннером проекта значится Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь»). Режиссёром — Сюзанна Бир («Ночной администратор»).

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