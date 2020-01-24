Съёмки сериала про Оби-Вана Кеноби откладываются

Возможно, недавние слухи об отказе Lucasfilm от сериала про Оби-Вана Кеноби возникли не на пустом месте. Портал Collider со ссылкой на анонимные источники сообщает, что производственный процесс поставлен на паузу, хотя исполнитель главной роли Юэн Макгрегор и режиссёр Дебора Чоу по-прежнему закреплены за проектом.

Поговаривают, камнем преткновения выступает сценарий и общий сюжет, за который до недавнего времени отвечал Хуссейн Амини («Алиенист»). На данный момент готовы сценарии двух первых эпизодов. Глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди ознакомилась с оными и осталась недовольна, в результате чего сценарий решено переписать.

Если верить инсайдерской информации, история об Оби-Ване слишком уж напоминала сюжет «Мандалорца» — матёрый мастер-джедай брал под опеку юных Скайоукеров: присматривал за Люком на Татуине и успевал проследить за тем, как поживала на Альдераане его сестра Лея.

Сейчас студия ищет замену Амини, а прежний шестисерийный формат вроде бы планируют ужать до четырёхсерийного. Disney пока никак не комментирует эту информацию.