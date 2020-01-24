 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Disney готовит «Сокровище нации 3» ABC и Кевин Файги начинают переговоры о новых сериалах по вселенной Marvel Во втором сезоне шоураннер «Ведьмака» обещает линейный сюжет и персонажей нетрадиционной ориентации Роберт Арамайо из «Игры престолов» заменил Уилла Поултера в сериале по «Властелину колец» «Ведьмак» — один из самых востребованных сериалов США
2
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Съёмки сериала про Оби-Вана Кеноби откладываются

Возможно, недавние слухи об отказе Lucasfilm от сериала про Оби-Вана Кеноби возникли не на пустом месте. Портал Collider со ссылкой на анонимные источники сообщает, что производственный процесс поставлен на паузу, хотя исполнитель главной роли Юэн Макгрегор и режиссёр Дебора Чоу по-прежнему закреплены за проектом.

Поговаривают, камнем преткновения выступает сценарий и общий сюжет, за который до недавнего времени отвечал Хуссейн Амини («Алиенист»). На данный момент готовы сценарии двух первых эпизодов. Глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди ознакомилась с оными и осталась недовольна, в результате чего сценарий решено переписать.

Если верить инсайдерской информации, история об Оби-Ване слишком уж напоминала сюжет «Мандалорца» — матёрый мастер-джедай брал под опеку юных Скайоукеров: присматривал за Люком на Татуине и успевал проследить за тем, как поживала на Альдераане его сестра Лея.

Сейчас студия ищет замену Амини, а прежний шестисерийный формат вроде бы планируют ужать до четырёхсерийного. Disney пока никак не комментирует эту информацию.

2 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Слух: в сериале про Оби-Вана Кеноби появится известный персонаж из приквелов
 
Оби-Вана Кеноби оденет костюмер «Американских богов» и «Бонда 25»
 
Съёмки сериала про Оби-Вана Кеноби откладываются

Тоже интересно

 
Кино Кевин Файги знает, что «Капитан Марвел 2» будет офигенным
 
Кино Две следующие части «Миссия невыполнима» должны заткнуть за пояс три последних фильма серии
 
Игры «Ложка дёгтя»: «Ведьмак 3», часть 3
 
Кино Крис Хемсворт разочаровался в Торе, но «Рагнарёк» всё исправил
 
Кино «Курск» — трейлер фильма с участием Колина Фёрта
 
Кино «Робо» — официальный постер семейной фантастики от Сарика Андреасяна
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороЕВА (аудио)
 
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
 

Выйдут в январе

25 СбТелеовощи (аудио)
26 ВсТелеовощи (видео)
26 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
27 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
28 Вт20:00ЕВА (трансляция)
29 СрНоль кадров в секунду (аудио)
29 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
30 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
17Лазер-шоу «Три дебила» – 389: Плохие парни навсегда, Паразиты, Дело Ричарда Джуэлла
 
6ЕВА
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила»
 
 
5Телеовощи – 323: Драматическое порно
 
5Ноль кадров в секунду – 300: Третий юбилей
 
 
13Подкаст на колёсах – 122: «Плохие парни навсегда»
 
 
10Ноль кадров в секунду – 299: Тогда заживём
 
22Лазер-шоу «Три дебила» – 388: «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка», «Холоп» и кролики
 
31ЕВА – 355: Гомоэротичный подтекст и старухи-проститутки
 
1Лазер-шоу «Три дебила»
 
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru