Меритт Уивер и Донал Глисон бегут от самих себя в трейлере комедийного триллера «Беги»

Кабельный канал HBO опубликовал свежий трейлер многосерийного комедийного триллера «Беги», стартующего 12 апреля. Главные роли в постановке, спродюсированной талантливой Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь», «Убивая Еву»), играют Меритт Уивер («Невероятное») и Донал Глисон («Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»).

Бывшие влюблённые Билли (Глисон) и Руби (Уивер) не виделись семнадцать лет, с тех пор как ещё будучи студентами заключили необычное соглашение. Условия сделки просты: если кому-либо из них понадобится всё сбросить и сбежать от прежней жизни, они могут отправить короткое сообщение «БЕГИ», встретиться в условленном месте и отправиться в путешествие по стране. Однажды так и случается — Билли и Руби встречаются вновь, и у каждого за плечами семнадцать лет жизни со своими тайнами и секретами.

В сериале также снимаются Рич Соммер, Тамара Подемски и Арчи Панджаби. Сценарий написала Вики Джонс («Дрянь»); вместе с Уоллер-Бридж они числятся исполнительными продюсерами. Первый эпизод сняла Кейт Дэннис («Рассказ служанки», «Блеск»), срежиссировавшей первый эпизод.