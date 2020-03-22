Новости сериалов — лучшее за неделю

Третий сезон «Мира Дикого Запада» стартовал хуже второго — зрительский интерес к технотриллеру поутих.

Слух дня: Розарио Доусон сыграет Асоку Тано во втором сезоне «Мандалорца» — это будет первым появлением персонажа во плоти.

Трейлер пятого сезона «Миллиардов»: новые враги и новые союзники — Бобби Аксельрод и Чак Роадс продолжат воевать друг с другом в мае.

Первый кадр «Банд Лондона» Гарета Эванса обещает жёсткий экшен — разборки, разборки и снова разборки.

Робби Амелл привыкает к загробной жизни в трейлере комедии «Загрузка» от создателя «Офиса» — новый сериал от создателя «Офиса» выходит в мае.

Quibi возвращает на экраны мокьюментари «Рино 911!» — потоковый сервис возвращает закрытый сериал.

Гильермо меняет профессию в трейлере второго сезона «Реальных упырей» — многосерийная версия известного мокьюментари возвращается в апреле.

Трейлер «Харли Квинн»: второй сезон обещает продолжение безумия — битва за анимационный криминальный Готэм набирает обороты.

«Последнее королевство» — дата выхода четвёртого сезона — Утред, сын Утреда продолжит свои приключения в апреле.