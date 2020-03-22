Новости сериалов — лучшее за неделю

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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Сегодня

 
18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
 

Выйдут в марте

23 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
24 Вт20:00ЕВА (трансляция)
25 СрНоль кадров в секунду (аудио)
25 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
26 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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27 ПтЕВА (аудио)
27 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
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29 ВсТелеовощи (видео)

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2Телеовощи – 332: Кто всё испортил?
 
6Ноль кадров в секунду – 308: Заградотряд
 
31Лазер-шоу «Три дебила» – 397: «Бладшот» и новости коронавируса
 
9ЕВА – 364: 5000 херов
 
7Телеовощи – 331: Межстенный убийца
 
3Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 96: Интервью с создателями Pathfinder: Wrath of the Righteous
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 396: «Человек-невидимка» и «Правосудие Спенсера»
 
 
9ЕВА – 363: Вымерший заговор
 
24Телеовощи – 330: И он написал фанфик
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