Quibi возвращает на экраны мокьюментари «Рино 911!»

Стриминговый сервис Quibi, начинающий работу в следующем месяце, возвращает поклонникам комедийный сериал «Рино 911!» и в честь скорой премьеры продолжения опубликовал первый отрывок из сериала. Многосерийное мокьюментари шло на канале Comedy Central с 2003 по 2009 годы и теперь продолжится на Quibi в его особом формате «10 минут и короче».

Полная импровизаций многосерийная пародия на реалити-шоу о работе американских правоохранительных органов возвращается в полном творческом составе, что можно считать отдебльным успехом. Над сценарием работают создатели сериала Томас Леннон, Роберт Бен Гарант и Керри Кенни-Сильвер. Все трое также вернутся к своим роям в комедии вместе с Ниси Нэш, Венди Маклендон-Кови, Карлосом Алазраки, Иэном Робертсом, Седриком Ярбро и другими.