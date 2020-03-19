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Первоисточник: www.bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:
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Quibi возвращает на экраны мокьюментари «Рино 911!»

Стриминговый сервис Quibi, начинающий работу в следующем месяце, возвращает поклонникам комедийный сериал «Рино 911!» и в честь скорой премьеры продолжения опубликовал первый отрывок из сериала. Многосерийное мокьюментари шло на канале Comedy Central с 2003 по 2009 годы и теперь продолжится на Quibi в его особом формате «10 минут и короче».

Полная импровизаций многосерийная пародия на реалити-шоу о работе американских правоохранительных органов возвращается в полном творческом составе, что можно считать отдебльным успехом. Над сценарием работают создатели сериала Томас Леннон, Роберт Бен Гарант и Керри Кенни-Сильвер. Все трое также вернутся к своим роям в комедии вместе с Ниси Нэш, Венди Маклендон-Кови, Карлосом Алазраки, Иэном Робертсом, Седриком Ярбро и другими.

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Quibi возвращает на экраны мокьюментари «Рино 911!»

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