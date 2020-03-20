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Объявлена дата выхода 4 сезона «Последнего королевства»

Потоковый сервис Netflix порадовал зрителей важным объявлением — официальный твиттер-аккаунт сериала сообщил дату выхода 4 сезона «Последнего королевства», присовокупив к объявлению первый постер продолжения. Кажется, плакат сулит главному герою морские приключения, и начнутся они 26 апреля.

В продолжении экранизации «Саксонских хроник» Бернарда Корнуэлла воин Утред Беббанбургский (Александр Дреймон) собирается отправиться на малую родину, дабы наконец отвоевать родовое гнездо у дяди, но дальнейшие события готовят ему иную судьбу — продолжить воплощать в жизнь мечту покойного короля Альфреда о единой Британии, и без новых битв эти планы не обойдутся.

Постеры сериала «Последнее королевство»

В историко-приключенческой драме также снимаются Иэн Харт, Тоби Регбо, Эмили Кокс, Тимоти Иннес, Элайза Баттерворт, Марк Роули, Милли Брэйди, Джеймс Норткот, Магнус Бруун, Джеппе Бек Ларсен, Стефани Мартини и Джейми Блэкли.

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