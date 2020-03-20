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Трейлер пятого сезона «Миллиардов»: новые враги и новые союзники

Кабельный канал Showtime презентовал свежий трейлер сериала «Миллиарды»5 сезон финансовой драмы, где главные роли играют Дэмиэн Льюис и Пол Джаматти, не собирается сбавлять обороты, обещая очередной виток непримиримой вражды за власть. Продолжающие воевать друг с другом бизнесмен Бобби Аксельрод (Дэмиэн Льюис) и федеральный прокурор Чак Роадс (Пол Джаматти) будут вынуждены считаться с новыми участниками большой игры.

В сериале Брайана Коппельмана и Дэвида Левина снимаются Мэгги Сифф, Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл, Кондола Рашад, Азия Кейт Диллон, Клэнси Браун, Джеффри Деманн, Келли Аукойн, Джулианна Маргулис, Кори Столл, Фрэнк Грилло и Рик Хоффман.

Выход 5 сезона «Миллиардов» уже не за горами — 1 эпизод продолжения выйдет на Showtime 3 мая.

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