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За кадром экранизации книги «Байки из Петли» Симона Сталенхага

Стриминговый сервис Amazon выпустил трёхминутный ролик о создании 1 сезона сериала «Байки из Петли», в основу которого легла популярная серия футуристических работ шведского художника-иллюстратора Симона Сталенхага. Создатели, режиссёры, актёры, а также сам автор первоисточника подробно рассказывают об экранном воплощении работ Сталенхага.

Научно-фантастическая драма, чья премьера состоится 3 апреля, рассказывает о жителях наполненного тайнами городка над «Петлёй» — сверхмашиной, построенной для исследования и разгадывания тайн вселенной. Благодаря «Петле» вещи, ранее причислявшиеся исключительно к области научной фантастики, стали реальностью.

В сериале снимаются Ребекка Холл, Пол Шнайдер, Джонатан Прайс, Дункан Джойнер, Дэниэл Золгадри, Эбби Райдер Фортсон. Сценаристом и шоураннером числится Натаниэль Халперн («Легион»), а в команде исполнительных продюсеров состоит Мэтт Ривз («Планета обезьян: Война»).

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Видео Байки из Петли
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