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Первоисточник: www.slashfilm.com Прямая ссылка на новость:
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Слух дня: Розарио Доусон сыграет Асоку Тано во 2 сезоне «Мандалорца»

Портал Slashfilm утверждает, будто располагает эксклюзивной информацией о том, что во 2 сезоне «Мандалорца» появится любимица зрителей Асока Тано. Но это ещё не всё — источники уверяют, что роль чувствительной к Силе тогруты досталась Розарио Доусон.

Если слухи подтвердятся, это будет первым появлением персонажа вселенной «Звёздных войн» в живом обличье. До сих пор падаван Энакина Скайуокера Асока Тано фигурировала только на страницах комиксов и книг, в видеоиграх, а также в анимационных сериалах «Войны клонов» и «Сопротивление».

Съёмки продолжения космического вестерна Джона Фавро и Дэйва Филони о приключениях стрелка-мандалорца (Педро Паскаль) и «Малыша Йоды» завершились в марте, а премьера должна состояться в октябре на Disney+. Но о возможном появлении воительницы из племени тогрутов зрители почти наверняка узнают куда раньше.

В отличие от пока неподтверждённой официально Розарио Доусон во 2 сезоне «Мандалорца» совершенно точно появятся Джина Карано, Джанкарло Эспозито, Карл Уэзерс и Минг-На Вен.

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Мандалорец
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