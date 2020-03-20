Страдания Марка Руффало в трейлере семейной драмы «В этом я уверен»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO опубликовал полноценный трейлер драмы «В этом я уверен» — мини-сериала, где Марк Руффало получил возможность максимально глубоко раскрыть свой творческий потенциал. Актёр играет роли близнецов, один из которых страдает параноидальной шизофренией, а второй пытается заботиться о больном брате в силу своих возможностей.

Стартующая 27 апреля 6-серийная экранизация одноимённого романа Уолли Ламба представляет собой растянувшуюся на десятилетия семейную сагу о предательстве, самопожертвовании и прощении на примере сложных взаимоотношений братьев-близнецов Доминика и Томаса Бёрдси.

В мини-сериале помимо Марка Руффало снимаются Имоджен Путс, Кэтрин Хан, Джульетт Льюис, Мелисса Лео, Рози О'Доннелл и Арчи Панджаби. Режиссёром и сценаристом проекта числится Дерек Сиенфрэнс («Место под соснами»).