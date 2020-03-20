Гильермо меняет профессию в трейлере 2 сезона «Реальных упырей»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал FX выкатил трейлер 2 сезона «Реальных упырей», который сообщает, что у древних обитателей Нью-Йорка всё идёт своим чередом: посиделки со смертными, развлечения, домашние собрания. Правда, в последнее время фамильяр Гильермо распоясался и стал хвататься за кол. 10-серийное продолжение стартует в эфире 15 апреля.

Многосерийное мокьюментари по одноимённой кинокомедии Тайки Вайтити и Джемейна Клемента рассказывает о жизни нью-йоркских вампиров, забросивших свои первоначальные планы завоевать Новый Свет. Теперь упыри наравне со смертными наслаждаются всеми благами жизни в современных США.

Во 2 сезоне задействованы Мэтт Берри, Кайван Новак, Натасия Деметриу, Даг Джонс, Харви Гильен, Бини Фелдштейн, Джейк Макдорман, Марк Прокш, Марк Хэмилл и Хэйли Джоэл Осмент. Шоураннер Пол Симмс («Развод»), а также Вайтити и Клемент входят в команду исполнительных продюсеров сериала.