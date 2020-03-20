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Трейлер «Харли Квинн»: 2 сезон обещает продолжение безумия

Битва за власть в Готэме выходит на новый уровень. Свежий трейлер не разочаровывает: 2 сезон «Харли Квинн» обещает быть ещё жёстче, веселее и многолюднее, анонсировав появление других известных персонажей вселенной DC.

Анимационный комедийный экшен для взрослых продолжит хронику восхождения к власти харизматичной злодейки Харли Квинн (Кейли Куоко). В продолжении истории у главной героини появятся новые союзники и противники из криминального мира Готэма.

Дата выхода 2 сезона «Харли Квинн» уже объявлена — мультсериал возвращается на стриминговый сервис DC Universe 3 апреля.

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