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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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3 сезон «Мира Дикого Запада» стартовал хуже 2-го

Вернувшийся после длительного перерыва технотриллер Джонатана Нолана и Лизы Джой не сумел повторить успех своего предыдущего старта. Открывающий эпизод 3 сезона «Мира Дикого Запада» уступил в популярности 1 серии 2-го сезона, вышедшей в 2018 году.

Первый показ эпизода на канале HBO привлёк к экранам 901 тыс. зрителей, в то время как премьере 2-го удалось собрать 2,1 млн просмотров, что на 57% больше. Общее количество просмотров на всех цифровых платформах за первый вечер составило 1,7 млн, а премьера 2 сезона добралась почти до 3 млн просмотров.

И всё же этот результат лучше премьер других популярных сериалов канала — «Хранителей» и «Чужака». Первые собрали за премьеру на 13% меньше просмотров, второй — на 24%.

По итогам всех рейтинговых подсчётов среднее количество просмотров каждого эпизода 2 сезона составляет 9,2 млн, а 1-го — 13,2 млн. Сможет ли чем-то похвастаться в этом плане 3 сезон «Мира Дикого Запада», покажет время.

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Мир Дикого Запада
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