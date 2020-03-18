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Гарри Босх против террористов в трейлере шестого сезона сериала «Босх»

Потоковый сервис Amazon опубликовал трейлер продолжения детективной драмы «Босх». Шестой сезон сериала, в феврале получившего финальное продление, выйдет через месяц — 17 апреля. У Босха вырисовывается новое запутанное и чрезвычайно опасное дело, где на кону оказываются судьбы жителей всего мегаполиса.

Многосерийная экранизация популярной серии романов Майкла Коннелли о потрёпанном жизнью детективе Гарри Босхе (Титус Уэлливер) из Лос-Анджелеса на этот раз поведает об украденных радиоактивных материалах и домашних террористах, мастерящих «грязную» бомбу.

В сериале помимо Уэлливера снимаются Джэми Гектор, Эми Акино, Мэдисон Линтц и Лэнс Реддик. Коннелли входит в команду исполнительных продюсеров вместе с шоураннерами проекта Эриком Овермиером («Прослушка») и Дэниэлом Пайном. Производство курирует Fabrik Entertainment.

Свежий постер:

Постеры сериала «Босх»
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