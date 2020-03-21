Энди Сёркис о том, как ему работалось с дочерью на съёмках фэнтези «Письмо королю»

Буквально вчера потоковый сервис Netflix представил на зрительский суд первый сезон приключенческого фэнтези «Письмо королю», а вместе с ним и сопутствующий материал — ролик о создании проекта, поведавший о необычном актёрском дуэте Энди Сёркиса и его дочери Руби Сёркис, которым и в сериале довелось сыграть отца и дочь. Спойлер: близкие родственники друг друга похвалили.

Сериал Уилла Дэвиса («Как приручить дракона») основан на романе Тонке Драхт «Письмо королю». Главный герой — юный и отважный Тиури (Амир Уилсон) из мира трёх королевств. Юноша мечтает о рыцарстве, но на его плечи ложится ответственная миссия — доставить чрезвычайно важное письмо живущему за Великими горами королю. Ради спасения мира Тиури отправляется в опасное путешествие, становясь частью древнего пророчества, вещающего о явлении великого героя.