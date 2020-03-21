Телеовощи. Выпуск 332: Кто всё испортил?

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:18 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:41 —
|Новости
|29:51 —
|Отвечаем на вопросы
|44:11 —
|«Заговор против Америки» (The Plot Against America) — 1x01 (премьера)
|55:30 —
|«И повсюду тлеют пожары» (Little Fires Everywhere) — 1x01 (премьера)
|01:02:30 —
|«Родина: Форт Салем» (Motherland: Fort Salem) — 1x01 (премьера)
|01:16:11 —
|«Мир Дикого Запада» — 3x01 (премьера сезона)
|01:28:38 —
|«Волшебники» — 5x11
|01:33:22 —
|«Новобранец» — 2x14
|01:40:50 —
|«Чудотворцы» — 2x08
|01:45:40 —
|«Уайтчепел» — 3x03
|01:53:17 —
|«Лексс» — 3x12 (впечатления Юрия и Льва)
|02:01:32 —
|«Вавилон 5» — 2x12 (впечатления Юрия)
|02:11:37 —
|Avatar: The Last Airbender – The Search, Part 1 (впечатления Льва)
|02:24:50 —
|«Теория Большого взрыва» — 2x10 (впечатления Михаила)
|02:34:07 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:09 —
|«Булл» — 4x17
|21:08 —
|«Звёздный путь: Пикар» — 1x08
|24:40 —
|«Родина» — 8x06
|31:57 —
|«Удивительные истории» — 1x02
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