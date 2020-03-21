«Исповедь» — трейлер детективной драмы с Мартином Фриманом

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Набравшись опыта у своего друга и коллеги Шерлока, Мартин Фриман сам берётся раскрывать преступления, о чём свидетельствует эксклюзивный трейлер детективной драмы «Исповедь».

Шестисерийная история основана на реальных событиях, произошедших в марте 2011 года. Старшему инспектору полиции Стиву Фалчеру (Фриман) поручено расследование исчезновения 22-летней Шан О'Каллаган. Убеждённый, что это похищение, детектив кропотливо восстанавливает картину произошедшего и выходит на подозреваемого. Подгоняемый срочностью дела, Фалчер оказывается перед сложным выбором: соблюсти протокол или поймать виновного. Это решение будет стоить ему репутации и карьеры.

В сериале по сценарию Джеффа Поупа также сыграли Имельда Стонтон («Корона», «Гарри Поттер и Орден Феникса»), Чарли Купер, Шивон Финнеран и другие. Режиссёром выступил Пол Эндрю Уильямс («Бродчёрч»).

Детектив «Исповедь» выходит на потоковом сервисе BritBox в мае.