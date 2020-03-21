 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Выход «Re:Zero — жизнь с нуля в другом мире 2» отложен до летнего сезона Канал Syfy закрыл сериал «Волшебники» на пятом сезоне Valorant — состоялся официальный анонс условно-бесплатного командного шутера от авторов League of Legends Первый взгляд на Роберта Паттинсона в образе Бэтмена Тимур Бекмамбетов снимет «вертикальный» эпик о подвиге советского лётчика с Павлом Прилучным
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Исповедь» — трейлер детективной драмы с Мартином Фриманом

Набравшись опыта у своего друга и коллеги Шерлока, Мартин Фриман сам берётся раскрывать преступления, о чём свидетельствует эксклюзивный трейлер детективной драмы «Исповедь».

Шестисерийная история основана на реальных событиях, произошедших в марте 2011 года. Старшему инспектору полиции Стиву Фалчеру (Фриман) поручено расследование исчезновения 22-летней Шан О'Каллаган. Убеждённый, что это похищение, детектив кропотливо восстанавливает картину произошедшего и выходит на подозреваемого. Подгоняемый срочностью дела, Фалчер оказывается перед сложным выбором: соблюсти протокол или поймать виновного. Это решение будет стоить ему репутации и карьеры.

В сериале по сценарию Джеффа Поупа также сыграли Имельда Стонтон («Корона», «Гарри Поттер и Орден Феникса»), Чарли Купер, Шивон Финнеран и другие. Режиссёром выступил Пол Эндрю Уильямс («Бродчёрч»).

Детектив «Исповедь» выходит на потоковом сервисе BritBox в мае.

1 Обсудить
Темы
 
Исповедь
 1 мартаПляжные активности Мартина Фримана и Эмми Россам на свежих закадровых фото «Анджелины»
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Мартин Фриман сыграет главную роль в детективной драме на британском ITV
 
«Исповедь» — трейлер детективной драмы с Мартином Фриманом
 
«Исповедь» — трейлер детективной драмы с Мартином Фриманом

Тоже интересно

 
Кино В провале нового «Хеллбоя» виноваты фильмы Marvel и шоколад
 
КиноИгры Рецензия и отзывы на фильм «Tomb Raider: Лара Крофт»
 
Игры Разработчик Apex Legends назвал игроков «мудаками, жопошниками и халявщиками»
 
Падение рейтингов не заставит BBC завершить «Доктора Кто»
 
«Игра престолов»: горячие комментарии от Эмилии Кларк
 
Кино В работе находятся сценарии двух продолжений фильма «Валериан и город тысячи планет» Люка Бессона
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
20:00КГ играет: Kingdom Hearts: Dream Drop Distance, часть 3
 
 
СкороТелеовощи (аудио)

Выйдут в марте

22 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
23 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
24 Вт20:00ЕВА (трансляция)
25 СрНоль кадров в секунду (аудио)
25 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
26 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
27 ПтЕВА (аудио)
27 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 332: Кто всё испортил?
 
4Ноль кадров в секунду – 308: Заградотряд
 
30Лазер-шоу «Три дебила» – 397: «Бладшот» и новости коронавируса
 
8ЕВА
 
 
7Телеовощи – 331: Межстенный убийца
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 96: Интервью с создателями Pathfinder: Wrath of the Righteous
 
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 396: «Человек-невидимка» и «Правосудие Спенсера»
 
 
9ЕВА – 363: Вымерший заговор
 
24Телеовощи – 330: И он написал фанфик
 
10Ноль кадров в секунду – 307: Гейлевелдизайнеры
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru