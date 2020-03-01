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Первоисточник: www.dailymail.co.uk Прямая ссылка на новость:
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Пляжные активности Мартина Фримана и Эмми Россам на свежих закадровых фото «Анджелины»

Съёмки многосерийного байопика «Анджелина» в Малибу продолжают притягивать внимание местных фотографов, и на этот раз вместе с исполнительницей главной роли Эмми Россам в объектив камер попался её коллега по съёмочной площадке Мартин Фриман.

В мини-сериале потокового сервиса Peacock щеголяющий завивкой Фриман играет владельца компании по продаже билбордов. Именно он помог главной героине стать знаменитой.

Промо-арт сериала «Анджелина» Промо-арт сериала «Анджелина» Промо-арт сериала «Анджелина» Промо-арт сериала «Анджелина» Промо-арт сериала «Анджелина» Промо-арт сериала «Анджелина»

Драма, черпающая вдохновение и факты из журналистского расследования репортёра THR Гари Баума, рассказывает о восхождении к слове амбициозной Рене Голдберг. Дочь польских эмигрантов из Лос-Анджелеса придумала себе броский псевдоним Анджелина, выкрасилась в блондинку и подалась в модели. Так она стала таинственной роковой красоткой с городских билбордов, а позже ещё и певицей с тремя студийными альбомами и множеством синглов.

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Анджелина
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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