Пляжные активности Мартина Фримана и Эмми Россам на свежих закадровых фото «Анджелины»

Съёмки многосерийного байопика «Анджелина» в Малибу продолжают притягивать внимание местных фотографов, и на этот раз вместе с исполнительницей главной роли Эмми Россам в объектив камер попался её коллега по съёмочной площадке Мартин Фриман.

В мини-сериале потокового сервиса Peacock щеголяющий завивкой Фриман играет владельца компании по продаже билбордов. Именно он помог главной героине стать знаменитой.

Драма, черпающая вдохновение и факты из журналистского расследования репортёра THR Гари Баума, рассказывает о восхождении к слове амбициозной Рене Голдберг. Дочь польских эмигрантов из Лос-Анджелеса придумала себе броский псевдоним Анджелина, выкрасилась в блондинку и подалась в модели. Так она стала таинственной роковой красоткой с городских билбордов, а позже ещё и певицей с тремя студийными альбомами и множеством синглов.