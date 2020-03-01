Новости сериалов — лучшее за неделю

Падение рейтингов не заставит BBC завершить «Доктора Кто» — руководство канала как никогда уверено в своём проекте.
«ТНТ-Премьер» презентует многосерийный триллер «Колл-центр» о несчастных сотрудниках секс-шопа — игры для взрослых стартуют этой весной.
Бен Барнс и компания сообщают: съёмки сериала по книжной фэнтези-вселенной «Гриша» завершены — о дате выхода пока молчат.
Сериал «Ведьмак» получил своего Весемира — Ким Бодния снова сыграет наставника.
Смуглый юный рыцарь и его команда отправляются спасать мир в трейлере фэнтези «Письмо королю» — первый сезон выходит в марте.
Фантастическая драма «Байки из Петли» по работам Симона Сталенхага доказывает верность первоисточнику — первый трейлер внушает осторожный оптимизм.
Маколей Калкин записался в 10 сезон «Американской истории ужасов» — первая серьёзная телероль в карьере актёра.
Финальный сезон «Человека из будущего» Сета Рогена получил дату выхода — безумное трио завершит свои приключения в апреле.
Многосерийный спин-офф «Молчания ягнят» нашёл свою Клариссу Старлинг — в процедурале снимется Ребекка Бридс.
Неузнаваемая Эмми Россам на закадровых фото мини-сериала «Анджелина» — шок и трепет.