Новости сериалов — лучшее за неделю

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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
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Сегодня

 
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Выйдут в марте

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4 Ср21:00ЕВА (трансляция)
4 СрНоль кадров в секунду (аудио)
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5 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
10Телеовощи – 329: Главный по драме
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 394: «Мидуэй» Роланда Эммериха и воссоединение «Друзей»
 
9ЕВА – 361: Полигоны — это векторы
 
12Ноль кадров в секунду – 305: Чемодан минетов
 
 
5Телеовощи – 328: В заднем кармане джинсов
 
12Ноль кадров в секунду – 304: Букет
 
37Лазер-шоу «Три дебила» – 393: Джентльмены, Лёд 2, Соник в кино и Доктор Дулиттл
 
7ЕВА – 360: Мат в ухо
 
3Ноль кадров в секунду – 304: Букет
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