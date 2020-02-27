«ТНТ-Премьер» презентует многосерийный триллер «Колл-центр» о несчастных сотрудниках секс-шопа

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис «ТНТ-Премьер» публиковал трейлер многосерийного психологического триллера «Колл-центр», премьера которого состоится этой весной. Создатели обещают дикую смесь жанров: хоррор, триллер, эротическую мелодраму и даже фантастику.

Однажды сотрудников колл-центра московского интернет-магазина интимных товаров захватывают в заложники. Таинственные негодяи, представившиеся Папой и Мамой, заставляют служащих выполнять совершенно невообразимые задания, а в случае неповиновения грозятся взорвать заложенные в офисе бомбы.

В сериале снимаются Владимир Яглыч, Павел Табаков, Юлия Хлынина, Сабина Ахмедова, Полина Пушкарук, Стася Милославская, Наталья Кудряшова и Никита Кукушкин. Режиссёрами и сценаристами проекта выступают Алексей Чупов и Наталья Меркулова.