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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Луис Литт из «Форс-мажоров» пробрался в пятый сезон «Миллиардов»

Финансовая драма «Миллиарды» продолжает пополнять свой актёрский состав. В кастинг-лист пятого сезона записался Рик Хоффман, известный зрителям по роли Луиса Литта в откровенно затянувшейся юридической драме «Форс-мажоры».

О персонаже Хоффмана известно немного: он сыграет доктора Свердлова — медицинского специалиста, отдающего предпочтение нетрадиционным методам лечения.

В продолжении вражда между бизнесменом Бобби Аксельродом (Дэмиэн Льюис) и федеральным прокурором Чаком Роадсом (Пол Джаматти) разгорится с новой силой, а на горизонте появятся новые враги.

В сериале Брайана Коппельмана и Дэвида Левина также снимаются Мэгги Сифф, Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл, Кондола Рашад, Азия Кейт Диллон, Клэнси Браун, Джеффри Деманн, Келли Аукойн, Джулианна Маргулис, Кори Столл и Фрэнк Грилло.

Съёмки пятого сезона продолжаются в Нью-Йорке, а на канал Showtime драма вернётся 3 мая.

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Миллиарды
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