Samurai Jack: Battle Through Time — анонс игры по популярному мультсериалу

Издатель Adult Swim Games и студия Soleil Games анонсировали игру Samurai Jack: Battle Through Time, основанную на популярном мультсериале «Самурай Джек». Действие развернётся перед финальной битвой Джека с Аку, пришедшейся на конец сериала в 2017 году. Сюжет напишет один из сценаристов сериала Дэррик Бачман, и это будет оригинальная история, хотя игрокам и предстоит как встретиться со знакомыми персонажами (включая Шотландца, Скарамуша и Роттшельда), так и посетить узнаваемые локации.

Soleil Games ранее выпустили игру Naruto to Boruto: Shinobi Striker, а в штате у студии имеется несколько бывших сотрудников Team Ninja, так что опыт создания экшенов у разработчиков имеется. У Battle Through Time ещё нет точной даты релиза, но планируется, что она выйдет летом 2020 года на PC (в Steam), PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

А 28 февраля на выставке PAX East 2020 в Бостоне Adult Swim Games представит собственную панель, на которой создатель сериала Геннди Тартаковский и сценарист Дэррик Бачман расскажут о предстоящей игре побольше.

Кадры: