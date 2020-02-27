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Первоисточник: www.gamespot.com Прямая ссылка на новость:
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Samurai Jack: Battle Through Time — анонс игры по популярному мультсериалу

Издатель Adult Swim Games и студия Soleil Games анонсировали игру Samurai Jack: Battle Through Time, основанную на популярном мультсериале «Самурай Джек». Действие развернётся перед финальной битвой Джека с Аку, пришедшейся на конец сериала в 2017 году. Сюжет напишет один из сценаристов сериала Дэррик Бачман, и это будет оригинальная история, хотя игрокам и предстоит как встретиться со знакомыми персонажами (включая Шотландца, Скарамуша и Роттшельда), так и посетить узнаваемые локации.

Soleil Games ранее выпустили игру Naruto to Boruto: Shinobi Striker, а в штате у студии имеется несколько бывших сотрудников Team Ninja, так что опыт создания экшенов у разработчиков имеется. У Battle Through Time ещё нет точной даты релиза, но планируется, что она выйдет летом 2020 года на PC (в Steam), PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

А 28 февраля на выставке PAX East 2020 в Бостоне Adult Swim Games представит собственную панель, на которой создатель сериала Геннди Тартаковский и сценарист Дэррик Бачман расскажут о предстоящей игре побольше.

Кадры:

6
Кадры из игры Samurai Jack: Battle Through Time
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Видео Самурай Джек Samurai Jack: Battle Through Time (Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One)
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Samurai Jack: Battle Through Time — анонс игры по популярному мультсериалу

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