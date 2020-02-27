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Многосерийный спин-офф «Молчания ягнят» нашёл свою Клариссу Старлинг

В прошлом месяце выяснилось, что телеканал CBS готовит телевизионное продолжение культового психологического триллера «Молчание ягнят». Сериал под названием «Кларисса» поведает о молодом агенте ФБР Клариссе Старлинг, которую в фильме изобразила Джоди Фостер. В телепроекте эта роль, как сегодня выяснилось, досталась Ребекке Бридс («Первородные»).

События процедурала развернутся спустя год после произошедшего в фильме и углубятся в историю жизни Клариссы, которая возвращается к своей работе в Вашингтоне, где она занимается поимкой сексуальных маньяков и серийных убийц, умело лавируя в политических интригах высших эшелонов власти страны. Героиню описывают как натуру сильную, сложную, умную и уязвимую, с непростым детством и грузом семейных тайн, преследующих её на протяжении всей жизни.

За сценарий отвечают исполнительные продюсеры сериала Алекс Куртцман («Звёздный путь: Пикар») и Дженни Люмет («Звёздный путь: Дискавери»). За производство отвечают MGM и CBS Television.

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Кларисса
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