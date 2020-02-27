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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Женскому ребуту сериала «Кунг-фу» от The CW нашли исполнительницу главной роли

Гендерно и расово правильный ребут культового сериала 70-х «Кунг-фу» от The CW обзавёлся исполнительницей ведущей партии. Даже далеко ходить не пришлось — роль получила актриса из другого проекта канала «Наследие» Оливия Лян.

В современной версии сериала 25-летняя Ники Чен (Лян), страдая от экзистенциального кризиса, бросает колледж из уезжает из Штатов в уединённый китайский монастырь, где надеется отыскать ответы на свои вопросы. Обучившись боевым искусствам, героиня возвращается домой и решает очистить родной город от коррупции и прочей преступности. Вдобавок девушка охотится на таинственного убийцу своего шаолиньского наставника.

Сценарий пилота написала Кристина М. Ким («Слепое пятно»). В команду исполнительных продюсеров входят Грег Берланти и Сара Шехтер. За производством присматривает Warner Bros. TV.

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Кунг-фу
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