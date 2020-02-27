Amazon займётся сериалом по роману «Рассвет» об афроамериканке-спасительнице мира

Многосерийный проект Macro Television Studios и Авы Дюверней («Когда они нас увидят») — экранизация фантастического романа «Рассвет» — пребывает в разработке уже не первый год, и вот теперь получил ощутимый толчок для дальнейшего развития. На сериал по книге за авторством лауреата премий «Хьюго» и «Небьюла» Октавии Э. Батлер положил глаз Amazon, который поможет проекту войти в активное производство.

Первый роман из научно-фантастической трилогии «Ксеногенез», увидевший свет в 1987 году, повествует об афроамериканке, спустя 250 лет после ядерной войны объединившей усилия с представителями инопланетной цивилизации для возрождения человечества.

Поработавшая вторым режиссёром «Скайуокера. Восхода» Виктория Махони выступает создателем сериала, а также напишет сценарий пилота и срежиссирует его. Дюверней и Махони состоят в команде исполнительных продюсеров проекта.