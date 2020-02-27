Смуглый юный рыцарь и его команда отправляются спасать мир в трейлере фэнтези «Письмо королю»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix выкатил полноценный трейлер шестисерийного фэнтези «Письмо королю», где всё по моде: инклюзивность, злобные белые мужики и современный саундтрек. Экранизация одноимённого рыцарского романа Тонке Драхт выходит на малые экраны 20 марта.

События приключенческого фэнтези Уилла Дэвиса («Как приручить дракона») разворачиваются в мире трёх королевств, где живёт юный и отважный Тиури (Амир Уилсон). Юноша мечтает о рыцарстве, но на его плечи ложится ответственная миссия — доставить чрезвычайно важное тайное письмо живущему за Великими горами королю. Оставив мечты и прежнюю жизнь, Тиури вместе с друзьями отправляется в опасное путешествие ради спасения мира.