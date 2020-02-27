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Первоисточник: www.ign.com Прямая ссылка на новость:
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Финальный сезон «Человека из будущего» Сета Рогена получил дату выхода

Портал IGN выкатил эксклюзивный тизер-трейлер третьего — заключительного — сезона комедийного экшена «Человек из будущего». Ролик сообщает, что финальная часть многосерийного детища Сета Рогена и Эвана Голдберга выйдет на потоковом сервисе Hulu 3 апреля.

Сумасшедшие приключения спасителя человечества Джоша Футтермана (Джош Хатчерсон) и его спутников Тигры (Элиза Куп) и Волка (Дерек Уилсон) продолжаются. Сейчас они преступники, пустившиеся в бега, чтобы спастись от высшей меры наказания, восстановить своё доброе имя, а также попытаться исправить всё то безобразие, что они натворили, пока путешествовали во времени.

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Видео Человек из будущего
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