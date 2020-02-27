Джеймс Пьюрфой появится во втором сезоне сериала «Пенниуорт»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Съёмки продолжения ретро-экшена «Пенниуорт» по вселенной DC в самом разгаре, и кабельный канал Epix раскрыл имена актёров, пополнивших кастинг-лист второго сезона. Одна из ролей досталась Джеймсу Пьюрфою («Видоизменённый углерод»), который сыграет бывшего начальника главного героя.

Пьюрфой сыграет Галливера Троя, бывшего капитана SAS, под началом которого когда-то служил Альфред. Трой харизматичен, интеллигентен, но грубоват, а также он человек больших аппетитов, и это касается всего: женщин, выпивки и опасных предприятий.

Заодно актёрский состав сериала пополнили Эдвард Хогг («Табу»), Джесси Ромео («Комендантский час»), Рамон Тикарам («Фортитьюд») и Хэрриет Слэйтер.

Приквел истории о Бэтмене рассказывает о молодости его будущего верного помощника Альфреда Пенниуорта (Джек Бэннон). События разворачиваются в Лондоне 60-х. Покончив с военной службой, ветеран британского спецназа решает создать частную охранную компанию, а также заводит важнейшее знакомство в своей жизни с молодым миллиардером Томасом Уэйном (Бен Элдридж), отцом Брюса.

За сценарий по-прежнему отвечает Бруно Хеллер («Готэм»); он также остаётся исполнительным продюсером проекта наравне с режиссёром Дэнни Кэнноном. 10-серийное продолжение стартует на Epix этим летом.