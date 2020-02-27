 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Во второй сезон «Ведьмака» наняли координатора интимных сцен Эмили Блант сыграет в вестерне «Англичанка» Activision Blizzard забирает себе права на моды к Warcraft III: Reforged Анимационный фильм «Ведьмак: Кошмар Волка» расскажет о молодости Весемира Мэтт Ривз объявил о начале съёмок «Бэтмена»
1
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Джеймс Пьюрфой появится во втором сезоне сериала «Пенниуорт»

Съёмки продолжения ретро-экшена «Пенниуорт» по вселенной DC в самом разгаре, и кабельный канал Epix раскрыл имена актёров, пополнивших кастинг-лист второго сезона. Одна из ролей досталась Джеймсу Пьюрфою («Видоизменённый углерод»), который сыграет бывшего начальника главного героя.

Пьюрфой сыграет Галливера Троя, бывшего капитана SAS, под началом которого когда-то служил Альфред. Трой харизматичен, интеллигентен, но грубоват, а также он человек больших аппетитов, и это касается всего: женщин, выпивки и опасных предприятий.

Заодно актёрский состав сериала пополнили Эдвард Хогг («Табу»), Джесси Ромео («Комендантский час»), Рамон Тикарам («Фортитьюд») и Хэрриет Слэйтер.

Приквел истории о Бэтмене рассказывает о молодости его будущего верного помощника Альфреда Пенниуорта (Джек Бэннон). События разворачиваются в Лондоне 60-х. Покончив с военной службой, ветеран британского спецназа решает создать частную охранную компанию, а также заводит важнейшее знакомство в своей жизни с молодым миллиардером Томасом Уэйном (Бен Элдридж), отцом Брюса.

За сценарий по-прежнему отвечает Бруно Хеллер («Готэм»); он также остаётся исполнительным продюсером проекта наравне с режиссёром Дэнни Кэнноном. 10-серийное продолжение стартует на Epix этим летом.

1 Обсудить
Темы
 
Пенниуорт
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
В экранизации «Стражи» Терри Пратчетта лорд Витинари сменит пол
 
Автор «Готэма» займётся сериалом об Альфреде Пенниуорте
 
Новые сериалы 23–29 сентября

Тоже интересно

 
Кино Даг Лайман намекает на запутанный сюжет «Грани будущего 2»
 
Кино «Звёздные войны. Скайуокер: Восход»: режиссёр рассказал об истинном характере отношений По и Финна
 
Кино «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» — кадры
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Человек-паук: Возвращение домой»
 
Кино Вампиры и Романовы: сериал Ильи Найшуллера стал фильмом Данилы Козловского
 
Кино Не все кинотеатры хотят проверять ваши документики
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
LIVEКГ играет: Bullet Witch, часть 2
 
 
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
 

Выйдут в феврале

28 ПтЕВА (аудио)
29 СбТелеовощи (аудио)

Выйдут в марте

1 ВсТелеовощи (видео)
1 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
2 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
3 Вт20:00ЕВА (трансляция)
4 СрНоль кадров в секунду (аудио)
4 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 394: «Мидуэй» Роланда Эммериха и воссоединение «Друзей»
 
7ЕВА
 
 
11Ноль кадров в секунду – 305: Чемодан минетов
 
 
5Телеовощи – 328: В заднем кармане джинсов
 
12Ноль кадров в секунду – 304: Букет
 
37Лазер-шоу «Три дебила» – 393: Джентльмены, Лёд 2, Соник в кино и Доктор Дулиттл
 
7ЕВА – 360: Мат в ухо
 
3Ноль кадров в секунду – 304: Букет
 
18Телеовощи – 327: Дед-трансформер
 
2Ноль кадров в секунду – 303: Чёрный голос Бога
 
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru