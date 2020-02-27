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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Джош Бролин столкнётся с непостижимой тайной в мистическом сериале от Amazon

Многосерийная мистическая драма Outer Range от Amazon Studios и Plan B Entertainment Брэда Питта нашла исполнителя главной роли — актёрский состав сериала возглавил Джош Бролин («Мстители: Финал»), также записавшийся в команду исполнительных продюсеров проекта.

Бролин сыграет Ройяла Эббота, владельца ранчо в Вайоминге. Его герой пытается разобраться с проблемами в семье и в своих взглядах на жизнь, но тут прибавляется ещё одна беда — Эбботу предстоит столкнуться с чем-то неизвестным, когда он обнаруживает непостижимую тайну на границе своих земель.

Создателем и главным сценаристом сериала выступает Брайан Уоткинс, который также числится исполнительным продюсером наряду с Бролином и Питтом.

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