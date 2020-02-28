Фантастическая драма «Байки из Петли» по работам Симона Сталенхага доказывает верность первоисточнику

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Amazon опубликовал первый трейлер сериала «Байки из Петли» по известной серии футуристических работ шведского художника-иллюстратора Симона Сталенхага. Отдельные кадры сериала выглядят точной копией картин.

Восьмисерийная научно-фантастическая драма рассказывает о жителях наполненного тайнами городка, расположенного над «Петлёй» — сверхмашиной, некогда построенной для исследования и разгадывания тайн вселенной. Благодаря «Петле» вещи, ранее причислявшиеся исключительно к области научной фантастики, стали реальностью.

В сериале снимаются Ребекка Холл, Пол Шнайдер, Джонатан Прайс, Дункан Джойнер, Дэниэл Золгадри, Эбби Райдер Фортсон. Сценаристом и шоураннером выступает Натаниэль Халперн («Легион»), а одним из исполнительных продюсеров — Мэтт Ривз («Планета обезьян: Война»).

Премьера первого сезона состоится 3 апреля.

Первые постеры: