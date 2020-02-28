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Фантастическая драма «Байки из Петли» по работам Симона Сталенхага доказывает верность первоисточнику

Потоковый сервис Amazon опубликовал первый трейлер сериала «Байки из Петли» по известной серии футуристических работ шведского художника-иллюстратора Симона Сталенхага. Отдельные кадры сериала выглядят точной копией картин.

Восьмисерийная научно-фантастическая драма рассказывает о жителях наполненного тайнами городка, расположенного над «Петлёй» — сверхмашиной, некогда построенной для исследования и разгадывания тайн вселенной. Благодаря «Петле» вещи, ранее причислявшиеся исключительно к области научной фантастики, стали реальностью.

В сериале снимаются Ребекка Холл, Пол Шнайдер, Джонатан Прайс, Дункан Джойнер, Дэниэл Золгадри, Эбби Райдер Фортсон. Сценаристом и шоураннером выступает Натаниэль Халперн («Легион»), а одним из исполнительных продюсеров — Мэтт Ривз («Планета обезьян: Война»).

Премьера первого сезона состоится 3 апреля.

Первые постеры:

Постеры сериала «Байки из Петли» Постеры сериала «Байки из Петли» Постеры сериала «Байки из Петли»
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Видео Байки из Петли
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