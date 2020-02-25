Падение рейтингов не заставит BBC завершить «Доктора Кто»

12 сезон «Доктора Кто» с Джоди Уиттакер в образе знаменитого галлифрейца не может похвастаться ни восторженными отзывами, ни способностью держать рейтинговую планку, но это тот самый случай, когда руководству курирующего проект канала на подобные мелочи наплевать.

Глава сериального отдела британского вещателя BBC Пирс Венджер буквально вчера прокомментировал падение рейтинговых показателей культового сериала, а также смешанные отзывы фанбазы на нынешний сезон. По мнению Венджера, проект, вообще-то, никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас.

Я сам работал над «Доктором Кто» и продюсировал его много лет и могу сказать честно, что сейчас в плане материала он в своей лучшей форме. То же самое касается и производственных мощностей. Сериал финансирует не только BBC, но и множество международных партнёров. Этот сериал невероятно важен для молодой аудитории, его до сих пор смотрят семьями по всему миру, где куда меньше проектов обладают подобной популярностью. «Доктор Кто» всегда будет для нас важен, и мы крайне далеки от желания с ним попрощаться. Пирс Венджер, не видит проблемы

13 сезон сериала уже одобрен и продолжит рассказывать о приключениях Доктора в исполнении Уиттакер. Шоураннер последних двух сезонов Крис Чибнелл также оставляет за собой все нынешние обязанности.