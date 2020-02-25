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Первоисточник: www.ign.com Прямая ссылка на новость:
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Такеши Ковач и По снова вместе в отрывке из второго сезона «Видоизменённого углерода»

Портал IGN опубликовал эксклюзивный отрывок из второго сезона «Видоизменённого углерода», где Такеши Ковач (Энтони Маки) и каким-то чудом выживший По (Крис Коннер) бродят по залитым неоном улицам мира Харлана, определяя свои дальнейшие действия.

Футуристический экшен по романам Ричарда Моргана описывает мир будущего, где человечество обессмертило себя благодаря технологии перемещения оцифрованного сознания из тела в тело. Близко знакомый с женщиной, изобретшей эту технологию, Такеши Ковач сотни лет путешествует по разным планетам в поисках мира с самим собой и событиями своего очень непростого прошлого.

Во втором сезоне также снимаются Симон Миссик, Дина Шихаби, Торбен Либрехт, Джеймс Саито, Рене Элиз Голдсберри и Уилл Юн Ли. Шоураннерами выступают исполнительный продюсер и сценарист Лаэта Калогридис («Алита: Боевой ангел») и Элисон Шапкер («Грань»).

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Видео Видоизменённый углерод
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