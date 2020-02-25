Слух дня: создатели «Женщины-Халка» видят в главной роли Элисон Бри

Работа над одним из самых горячо ожидаемых сериалов Disney+ — «Женщиной-Халком» — если и ведётся, то крайне неспешно. С момента официального анонсирования прошло уже полгода, а студия успела определиться только со сценаристом — Джессикой Гао, — а волнующий всех вопрос об исполнительнице титульной роли по-прежнему остаётся открытым.

Тем не менее, кое-какая информация от осведомлённых лиц всё же поступает. Так, давно зарекомендовавший себя как надёжного инсайдера журналист Дэниэл Рихтман рассказал, что создатели хотят заполучить на главную партию Элисон Бри («Блеск», «Сообщество») «или кого-то вроде неё». С одной стороны, выбор не самый очевидный, учитывая небольшой рост и не самое мощное телосложение актрисы, с другой стороны — неоспоримые достоинства, так сказать, на лицо, да и «боевой» опыт у девушки уже имеется.

Съёмки сериала предположительно стартуют уже этим летом, и Стефани Беатриз, яростно предлагавшая себя на роль Дженнифер Уолтерс, на участие в проекте больше не претендует — в это самое время актриса, по её собственным словам, будет занята в «Бруклин 9-9». Информация же Ронде Роузи и Розарио Доусон, одно время называвшихся в качестве возможных кандидатов, никакого подтверждения так и не получила.