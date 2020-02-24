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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Disney+ избавился от сериала по гейской мелодраме «С любовью, Саймон»

Многосерийный спин-офф романтической драмеди «С любовью, Саймон» о нежной гейской любви сменил место жительства — Disney почему-то передумал показывать сериал под названием «С любовью, Виктор» на стриминговом сервисе Disney+ и отправил проект на Hulu. Премьера 10-серийного первого сезона состоится в июне.

Подростковый ромком, сценаристы которого уже замахиваются на второй сезон, поведает о школьнике Викторе (Майкл Чимино). Юный гей переживает непростой период самопознания, решает домашние проблемы, привыкает к новому городу и, что важнее всего, пытается примириться в тем фактом, что его тянет на мальчиков. Когда Виктор понимает, что не справляется с грузом проблем, он просит Саймона (Ник Робинсон) — героя фильма — помочь ему.

Сценаристы фильма Элизабет Бергер и Айзек Аптакер числятся исполнительными продюсерами сериала. Робинсон выступает в роли закадрового рассказчика. Также в проекте снимаются Ана Ортис, Джеймс Мартинес, Изабелла Феррейра, Матео Фернандес, Джонни Секвойя, Бебе Вуд, Джордж Сиа, Энтони Тёрпел и Мэйсон Гудинг.

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С любовью, Виктор
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