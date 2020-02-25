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Шонн Уильям Скотт сыграет пастора в сериале-мокьюментари Пола Фига

Телеканал FOX снова посотрудничает с Шонном Уильямом Скоттом, не так давно снявшимся в финальном сезоне полицейской драмы «Смертельное оружие». Портал Deadline сообщает, что в этом пилотном сезоне актёр получил уйму предложений поучаствовать в разнообразных многосерийных проектах, но всем остальным предпочёл комедийный сериал «Эта страна» от продюсера и режиссёра Пола Фига («Охотники за привидениями»).

Проект, вдохновлённый одноимённой британской комедией от BBC Three, рассказывает о живущих в крохотном городке брате и сестре, за чьими буднями следит команда документалистов, собирающая материал о жизни современных молодых американцев. «Документалка» расскажет всю правду о жизни Чарли и Келли Куперов: об их стремлении воплотить в жизнь свои мечты, о преодолении препятствий и сражениях за замороженную пиццу.

Скотт сыграет пастора Джо, переведённого в глубинку Огайо из Миннеаполиса. Он — настоящий лидер местной общины и образ идеального отца для главных героев. Джо всячески стремится подавать хороший пример, а также сохранять оптимизм и терпение, которое Куперы испытывают каждый божий день.

Сценарий эпизода написала Дженни Бикс («Развод»), а Фиг срежиссирует пилотную серию; оба выступают исполнительными продюсерами проекта, за производство которого отвечают Feigco Entertainment, Lionsgate, Fox Entertainment и BBC Studios.

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