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Новые сериалы 2–8 марта

Первая весенняя неделя этого года порадует сериальных поклонников выходом трёх новых сериалов и возвращением анимационного проекта, сумевшего доказать небезнадёжность игровых экранизаций. Цифровая плтформа Apple TV+ представит возрождённую культовую антологию «Удивительные истории» кабельный канал FX покажет два первых эпизода комедии «Заводчики» с Мартином Фриманом, а на стриминговом сервисе Hulu стартует технотриллер Алекса Гарленда «Разработчики». Между тем потоковый сервис Netflix выпустит третий сезон готического фэнтези Castlevania.

Понедельник, 2 марта

 
Премьера+
FX
Заводчики Breeders

комедия

В ролях Мартин Фриман, Дэйзи Хаггард, Джоанна Бэйкон, Абдул Хаким Джой, Джайда Эйлс, Джордж Уэйкман

Создатель Саймон Блэкуэлл, Крис Эддисон, Мартин Фриман

Мартин Фриман и Дэйзи Хаггард играют современную супружескую пару с тремя детьми. Пол и Элли, может, и не идеальные родители, но они стремятся достойно воспитать своих отпрысков, пытаясь отыскать заветный баланс между семейной жизнью, друзьями, родственниками и работой.

Видео

Четверг, 5 марта

 
Премьера+
FX
Разработчики Devs

фантастика, триллер

В ролях Соноя Мидзуно, Ник Офферман, Джин Ха, Зак Гренье, Стивен Хендерсон, Кэйли Спэни

Создатель Алекс Гарленд

В центре истории — молодой инженер-компьютерщик Лили, расследующая деятельность научно-исследовательского отдела нанявшего её сверхсовременного техногиганта с главным офисом в Сан-Франциско. Главная героиня убеждена, что именно её работодатели виновны в исчезновении её бойфренда.

Видео

 
Сезон3
Netflix
Castlevania Castlevania

анимационный, фэнтези

В ролях Ричард Армитедж, Грэм Мактавиш, Джеймс Кэллис, Эмили Суоллоу, Алехандра Рейносо, Мэтт Фрюэр

Создатель Уоррен Эллис

Действие берёт начало в 1476 году — за два века до событий оригинальной игры. Главный герой тёмного фэнтези — предок охотника на вампиров Саймона Бельмонта по имени Тревор. В Европе объявился граф Дракула, и семья валашских изгнанников готова вступить в очередную битву с могущественным злом.

Видео

 
Сезон4
FX (US)
Перемены Better Things

комедия

В ролях Памела Адлон, Селия Имри, Ханна Аллигуд, Майки Мэдисон, Оливия Эдвард

Создатель Памела Адлон, Луис С.К.

Сэм — мать-одиночка, воспитывающая троих дочерей, а ещё актриса, берущаяся за маленькие и незначительные роли, чтобы хоть как-то заработать на жизнь. Скучать без дела главной героине не приходится, однако забота о детях и постоянные подработки не мешают Сэм уделять время посиделкам с друзьями и свиданиям.

Пятница, 6 марта

 
Премьера+
Apple TV+
Удивительные истории Amazing Stories

фантастика, драма, фэнтези

В ролях Виктория Педретти, Джош Холлоуэй, Саша Александр, Роберт Форстер, Дилан О'Брайен, Керри Бише

Создатель Стивен Спилберг

Каждый новый эпизод возрождённой антологии — отдельная история со своими персонажами и жанром, но тем или иным образом связанная с необычными либо сверхъестественными событиями.

Видео

Воскресенье, 8 марта

 
Конец сезона1
USA Network
Как ты смеешь Dare me

драма

В ролях Уилла Фицжеральд, Марло Келли, Тавита Шиманович, Зак Рериг, Роб Кучи, Элисон Торнтон

Создатель Меган Эббот

Первый сезон школьной драмы завершится 10 эпизодом под названием Shock & Awe. Кабельный канал USA Network пока не сообщал о дальнейшей судьбе сериала.

 
Конец сезона2
Showtime
Шучу Kidding

трагикомедия

В ролях Джим Керри, Кэтрин Кинер, Джуди Грир, Фрэнк Ланджелла, Джастин Кирк, Тара Липински

Создатель Дэйв Холстейн

Второй сезон трагикомедии с Джимом Керри завершит 10 серия The Puppet Dalai Lama. О дальнейших планах канала Showtime на сериал пока ничего неизвестно.

Видео

 
Конец сезона1
HBO
Чужак The Outsider

триллер, детектив, мистика

В ролях Бен Мендельсон, Джейсон Бейтман, Джереми Бобб, Синтия Эриво, Джон Геттье, Марк Менчака

Создатель Ричард Прайс, Стивен Кинг

Первый сезон мистического триллера по роману Стивена Кинга закончится 10 эпизодом Must / Can't. Кабельный канал HBO ещё не решил, что будет делать с проектом дальше.

Видео

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