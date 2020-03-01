Новые сериалы 2–8 марта

Сезон 4

FX (US)

Сэм — мать-одиночка, воспитывающая троих дочерей, а ещё актриса, берущаяся за маленькие и незначительные роли, чтобы хоть как-то заработать на жизнь. Скучать без дела главной героине не приходится, однако забота о детях и постоянные подработки не мешают Сэм уделять время посиделкам с друзьями и свиданиям.