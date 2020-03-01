Новые сериалы 2–8 марта

Первая весенняя неделя этого года порадует сериальных поклонников выходом трёх новых сериалов и возвращением анимационного проекта, сумевшего доказать небезнадёжность игровых экранизаций. Цифровая плтформа Apple TV+ представит возрождённую культовую антологию «Удивительные истории» кабельный канал FX покажет два первых эпизода комедии «Заводчики» с Мартином Фриманом, а на стриминговом сервисе Hulu стартует технотриллер Алекса Гарленда «Разработчики». Между тем потоковый сервис Netflix выпустит третий сезон готического фэнтези Castlevania.
Понедельник, 2 марта
комедия
В ролях Мартин Фриман, Дэйзи Хаггард, Джоанна Бэйкон, Абдул Хаким Джой, Джайда Эйлс, Джордж Уэйкман
Создатель Саймон Блэкуэлл, Крис Эддисон, Мартин Фриман
Мартин Фриман и Дэйзи Хаггард играют современную супружескую пару с тремя детьми. Пол и Элли, может, и не идеальные родители, но они стремятся достойно воспитать своих отпрысков, пытаясь отыскать заветный баланс между семейной жизнью, друзьями, родственниками и работой.
Четверг, 5 марта
фантастика, триллер
В ролях Соноя Мидзуно, Ник Офферман, Джин Ха, Зак Гренье, Стивен Хендерсон, Кэйли Спэни
Создатель Алекс Гарленд
В центре истории — молодой инженер-компьютерщик Лили, расследующая деятельность научно-исследовательского отдела нанявшего её сверхсовременного техногиганта с главным офисом в Сан-Франциско. Главная героиня убеждена, что именно её работодатели виновны в исчезновении её бойфренда.
анимационный, фэнтези
В ролях Ричард Армитедж, Грэм Мактавиш, Джеймс Кэллис, Эмили Суоллоу, Алехандра Рейносо, Мэтт Фрюэр
Создатель Уоррен Эллис
Действие берёт начало в 1476 году — за два века до событий оригинальной игры. Главный герой тёмного фэнтези — предок охотника на вампиров Саймона Бельмонта по имени Тревор. В Европе объявился граф Дракула, и семья валашских изгнанников готова вступить в очередную битву с могущественным злом.
комедия
В ролях Памела Адлон, Селия Имри, Ханна Аллигуд, Майки Мэдисон, Оливия Эдвард
Создатель Памела Адлон, Луис С.К.
Сэм — мать-одиночка, воспитывающая троих дочерей, а ещё актриса, берущаяся за маленькие и незначительные роли, чтобы хоть как-то заработать на жизнь. Скучать без дела главной героине не приходится, однако забота о детях и постоянные подработки не мешают Сэм уделять время посиделкам с друзьями и свиданиям.
Пятница, 6 марта
фантастика, драма, фэнтези
В ролях Виктория Педретти, Джош Холлоуэй, Саша Александр, Роберт Форстер, Дилан О'Брайен, Керри Бише
Создатель Стивен Спилберг
Каждый новый эпизод возрождённой антологии — отдельная история со своими персонажами и жанром, но тем или иным образом связанная с необычными либо сверхъестественными событиями.
Воскресенье, 8 марта
драма
В ролях Уилла Фицжеральд, Марло Келли, Тавита Шиманович, Зак Рериг, Роб Кучи, Элисон Торнтон
Создатель Меган Эббот
Первый сезон школьной драмы завершится 10 эпизодом под названием Shock & Awe. Кабельный канал USA Network пока не сообщал о дальнейшей судьбе сериала.
трагикомедия
В ролях Джим Керри, Кэтрин Кинер, Джуди Грир, Фрэнк Ланджелла, Джастин Кирк, Тара Липински
Создатель Дэйв Холстейн
Второй сезон трагикомедии с Джимом Керри завершит 10 серия The Puppet Dalai Lama. О дальнейших планах канала Showtime на сериал пока ничего неизвестно.
триллер, детектив, мистика
В ролях Бен Мендельсон, Джейсон Бейтман, Джереми Бобб, Синтия Эриво, Джон Геттье, Марк Менчака
Создатель Ричард Прайс, Стивен Кинг
Первый сезон мистического триллера по роману Стивена Кинга закончится 10 эпизодом Must / Can't. Кабельный канал HBO ещё не решил, что будет делать с проектом дальше.