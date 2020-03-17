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Роби Амелл привыкает к загробной жизни в трейлере комедии «Загрузка» от создателя «Офиса»

Потоковый сервис Amazon выпустил первый трейлер многосерийной фантастической комедии «Загрузка», где главную роль играет Робби Амелл, брат Стивена «Стрелы» Амелла и его соратник по телевселенной DC. Премьера сериала от создателя «Офиса» Грега Дэниелса состоится 1 мая.

В будущем, где разворачиваются события комедии, люди изобрели способ «загружать» себя в лично выбранный вариант загробной жизни. После своей преждевременной гибели Натан (Робби Амелл) попадает в собственную версию рая, где встречает девушку по имени Нора (Энди Алло). Почившему Натану предстоит постепенно привыкать к новой форме существования, а Норе — учиться совмещать свою работу в качестве помощника главного героя с буднями обычного живого человека.

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