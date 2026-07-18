Роман «Восхитительная ведьма» Анны Джейн превратят в сериал

Онлайн-кинотеатр START готовит сериал по роману «Восхитительная ведьма». Эту книгу написала Анна Джейн как первую часть дилогии «Ведьма». Роман-продолжение носит название «Влюбленная ведьма». Сериал по первому произведению START анонсировал без подробностей.

Роман рассказывает про старшекурсницу Татьяну Ведьмину. Она пытается добиться любви своего университетского преподавателя. Последний является человеком с «железным сердцем, каменными плечами и ужасным характером».

«Восхитительная ведьма» станет четвёртой экранизацией произведений Анны Джейн, но первой в формате сериала. В этом году вышел фильм по роману «Твоё сердце будет разбито», заработавший в прокате 930 млн рублей. В следующем году состоится премьера сиквела, основанного на книге «По осколкам твоего сердца». Кроме него в работе находится адаптация однотомного романтического триллера «Поклонник». Фильм по «Поклоннику» выйдет в 2028-м. Возможно, до этого состоятся анонсы новых экранизаций работ писательницы.