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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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Эмилию Кларк бесит финал «Игры престолов» и Джон Сноу

С финала «Игры престолов», вопреки сложившемуся мнению, бомбит не только авторов КГ-портала — пока одни участники сего действа отмалчивались, а другие и вовсе хвалили творившуюся в последней серии вакханалию, Эмилия Кларк не стеснялась открыто выражать своё недовольство.

И вот, актриса вновь поделилась своими эмоциями, которые, как оказалось, всё так же свежи:

Я действительно прочувствовала Дейенерис, и меня бесит, что Джон Сноу не столкнулся с какими-либо последствиями. Он буквально избежал наказания за убийство.

Судя по всему, актриса так и не смогла примириться с произошедшим (как и все мы) — и не удивительно. Как мы помним, великие шоураннеры до последнего держали Кларк в неведении относительно судьбы её персонажа, а потому внезапное превращение в безумную королеву стало сюрпризом даже для неё самой, и «нож в сердце» получила не только Матерь драконов.

У Кита Харрингтона, напомним, концовка не вызвала когнитивного диссонанса — мол, Дени плохой человек, и истинная жертва тут сам Джон. Хотя, есть подозрение, что он просто ничего не знает.

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Темы
 
Игра престолов
 22 мая 2019 года«Игра престолов»: горячие комментарии от Эмилии Кларк
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