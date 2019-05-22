«Игра престолов»: горячие комментарии от Эмилии Кларк

Финал «Игры престолов» шокировал не только зрителей, но и самих актёров. По словам Эмилии Кларк, она перечитывала сценарий, а точнее, одну его часть раз за разом, семь раз подряд и не могла поверить своим глазам:

Это возникло чёрт знает откуда. Я была ошеломлена. Я абсолютно этого не предвидела… Я плакала. Я пошла проветриться, и вернулась обратно только спустя пять часов с мозолям на ногах. А в голове была мысль: «Как я сделаю это?»

Через пару дней состоялась читка сценария — актриса сидела прямо напротив Кита Харрингтона, который до того сознательно его не смотрел. Когда он дошёл до сцены убийства, он плакал и шептал «Нет, нет…».

Для Кларк всё произошедшее с Дейенерис стал ударом под дых, ведь она играла Разрушительницу цепей в самый сложный период своей жизни, перенеся инсульт и несколько операций не мозге:

Я приходила на съёмки и играла реальную оторву, буквально проходила через огонь. Это было единственным, что спасало меня от мыслей о собственной смерти.

Оказывается, нелепое превращение Матери драконов из героини и всеобщей любимицы в разрушительницу городов и без пяти минут Гитлера произошло слишком внезапно даже для самих актёров. Но, как выяснилось, Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс готовили этот трюк за несколько сезонов до того — просто делали это настолько тонко, что никто ничего не заметил. Как говорит Эмилия, иногда они просили её сыграть ту или иную сцену немного иначе, не так, как обычно, и она не понимала, с чем это связано. Теперь, оглядываясь назад, она пытается хоть как-то объяснить поведение своей героини:

Она действительно начинала с наилучшими побуждениями и искренне верила, что ничто не сможет разрушить её великие планы… Она буквально была рождена со словами «Беги!». Эти ублюдки всё про*али и такие «Ты — наша единственная надежда». Она так много на себя взяла, столько повидала и потеряла, через столько прошла и страдала. И внезапно эти люди [Старки] разворачиваются и говорят: «Мы тебя не принимаем». Она уже заходила слишком далеко раньше. Она убила стольких людей… Но есть последняя ниточка, за которую она держится — этот парень [Джон Сноу], и она думает: «Он любит меня, и этого должно быть достаточно». Но так ли это? Или она лишь надеется, что, наконец, нашла человека, который примет её со всеми её поступками… Но он этого не делает!

Поворотным же моментом для Дени стала казнь Миссандеи, сломавшая её окончательно, и ей ничего не оставалось, кроме как сделать тяжёлый выбор. Тяжело пришлось и самой актрисе — по словам сопродюсера сериала Брайана Когмана, то, что она выдала в финальном сезоне — самая сложна работа, которую кто-либо когда-либо делал в «Игре престолов». Также он осознаёт, насколько рискованным было то, что они с ней сделали:

Если о превращении Дени в Безумную королеву знали все, то её смерть держалась в строжайшем секрете даже на съёмочной площадке. Убийство Дейенерис было серьёзным и сложным шагом. Среди десятков других весьма запоминающихся персонажей она всегда была наиболее узнаваемой и знаковой фигурой. Она была на футболках, кофейных стаканчиках, постерах, мемах, в её честь называли сотни детей по всему миру. Я не знаю, была ли она злодейкой. Это трагедия. Это трагическая фигура в очень шекспировском и греческом смысле.

Не остался в стороне и Питер Динклэйдж, который, в отличие от Тириона, не уверен в безумной сущности героини:

Мы любим Дейенерис. Все фанаты любят Дейенерис, и она делает всё ради высшего блага. Но когда освобождаешь всех ради высшего блага, к сожалению, неизбежно страдают невинные люди. Питер Динклэйдж

А вот Кит Харрингтон «успокаивает» себя тем, что убиенная им женщина таки была злодейкой, причём с самого начала:

Я думаю, это разделит фанатов на два лагеря. Но, если вы проследите её историю, то увидите, что она уже делала ужасные вещи. Она казнила людей, сжигала их заживо. Так что мы должны сказать аудитории: «Вы тоже не хотели признавать правду об этой женщине. Вы знали, что что-то не так. Вы виноваты, вы аплодировали ей».

Также он обеспокоен тем, что два последних эпизода дали достаточно поводов обвинить создателей в сексизме:

Тот факт, что они [Дейенерис и Серсея] женщины, не значит, что они должны быть хорошими. Да, они наиболее интересные персонажи в сериале, но это то, что всегда делала «Игра престолов». Вы не можете быть уверены, что сильные женщины окажутся хорошими людьми. Дени — плохой человек. Это вторая женщина, которую Джон любил, и которая умерла у него на руках. Это ужасно. В определённом смысле он убил Игритт тоже, тренируя мальчика, который её застрелил. Это разрушает его. Кит Харрингтон, латентный женоненавистник

Однако, для Кларк страдания Джона являются откровенно слабым утешением:

Он просто не любит женщин, правда? Он продолжает их убивать. Если поставить себя на его место, я не знаю, что ещё он мог бы сделать… О, а как насчёт поговорить со мной об этом? Спросить моё мнение? Предупредить меня? Это как разговаривать по телефону со своим парнем, когда он вдруг кладёт трубку посреди разговора и никогда больше тебе не перезванивает.

С другой стороны, актриса понимает, что её история не могла закончиться иначе, и тихое семейное счастье — это не про Таргариенов: