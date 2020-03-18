Первый кадр «Банд Лондона» Гарета Эванса обещает жёсткий экшен

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Журнал Empire опубликовал эксклюзивный кадр из многосерийного криминального экшен-триллера «Банды Лондона» от создателя культовой дилогии «Рейд» Гарета Эванса. Снимок лишний раз убеждает в том, что продемонстрировал февральский трейлер, — сериал британского канала Sky, стартующий 23 апреля, будет полон кровавых драк.

За власть в современном Лондоне сцепились сразу несколько международных преступных группировок. Поводом к жестоким разборкам послужило убийство главы лондонского криминалитета. Инцидент безнадёжно нарушил хрупкое равновесие в преступном мире столицы, а сын убитого бросает все силы на то, чтобы отыскать виновных в смерти отца и поквитаться с ними за содеянное.

В сериале снимаются Джо Коул, Сопе Дирису, Лусиан Мсамати, Мишель Фэйрли, Марк Льюис Джонс, Наргес Рашиди, Цзин Люси, Пиппа Беннетт-Уорнер, Брайан Вернел, Орли Шука, Ричард Харрингтон, Джуд Акувидике и Эммет Джей Скэнлэн.

Гарет Эванс — создатель сериала, а также режиссёр пяти эпизодов. Остальные серии сняли Корин Харди («Проклятие монахини») и Ксавье Жанс («Атлантида»).