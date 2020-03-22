Новые сериалы 23–29 марта

Премьера +

NBC

Любящий муж и отец Скотт узнаёт, что неизлечимо болен, и его лучшие друзья объединяются, чтобы помочь главному герою и его семье пережить самые тяжёлые моменты и поддержать близких людей в этот очень непростой период жизни.