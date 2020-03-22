Новые сериалы 23–29 марта

Последняя мартовская неделя в плане премьер ничем особенным не порадует. На канале NBC стартует слёзовыжимательная драма под названием «Совет отцов», а кабельный канал Syfy попотчует любителей сериального трэша первой серией фантастических приключений «Бродячая королева». Но на выручку подоспеет Netflix, который выпустит в пятницу полный третий сезон «Озарка».
Вторник, 24 марта
драма, семейный
В ролях Сара Уэйн Каллис, Клайв Стэнден, Джей Август Ричардс, Блю Чепмен, Эмджей Энтони, Майкл Уивер
Создатель Дэвид Гулд
Любящий муж и отец Скотт узнаёт, что неизлечимо болен, и его лучшие друзья объединяются, чтобы помочь главному герою и его семье пережить самые тяжёлые моменты и поддержать близких людей в этот очень непростой период жизни.
фантастика, драма
В ролях Эйдан Гиллен, Майкл Маларки, Лаура Меннелл, Ксения Соло, Майкл Харни, Нил Макдонаф
Создатель Дэвид О’Лири, Эмили Брочин, Шон Яблонски
Второй сезон фантастической драмы завершится десятым эпизодом Operation Mainbrace. Кабельный канал History пока не сообщал, что будет делать с сериалом дальше.
Среда, 25 марта
драма
В ролях Коби Смолдерс, Джейк Джонсон, Майкл Или, Танту Кардинал, Коул Сибус, Эдриан Мартинес
Создатель Грег Рука
Восемнадцатая серия All Hands on Dex завершит первый сезон криминальной драмы с Коби Смолдерс в главной роли. Телеканал ABC пока не сообщал о своих дальнейших планах на проект.
Четверг, 26 марта
драма, комедия
В ролях Джеймс Родэй, Кристина Очоа, Романи Малко, Дэвид Джинтоли, Энн Сон, Кристина Моусес
Создатель Диджей Нэш
Семейная драма завершит свой второй сезон девятнадцатым эпизодом 'Til Death Do Us Part. Канал ABC пока не делал официальных заявлений в отношении возможного продления проекта.
детектив, драма
В ролях Стивен Дорфф, Яра Мартинес, Брайан Ван Холт, Сиена Гоинс, Бекс Тейлор-Клаус, Шэйн Пол Макги
Создатель Дэвид Эйр, Уилл Билл
Детективная драма со Стивеном Дорффом завершит свой первый сезон тринадцатой серией 10-8 Bulletproof. О будущем проекта канал FOX пока не сообщал.
драма, мистика
В ролях Даниэль Роуз Расселл, Мэттью Дэвис, Кайли Брайант, Дженни Бойд, Ария Шахгасеми, Пейтон Алекс Смит
Создатель Джули Плек
Второй сезон мистической подростковой драмы завершит шестнадцатый эпизод Facing Darkness is Kinda My Thing. Телеканал The CW продлил сериал на третий сезон.
комедия, семейный
В ролях Джейсон Биггс, Эшли Боетчер, Тиша Кэмпбелл-Мартин, Мэгги Лоусон, Окли булл, Коннор Калопсис
Создатель Лон Зиммет
Первый сезон ситкома о вундеркиндах закончится десятой серией Black Mold. Телеканал FOX пока не решил, стоит ли продлевать сериал на второй сезон.
научная фантастика, приключения
В ролях Патрик Стюарт, Брент Спайнер, Марина Сиртис, Джонатан Фрейкс, Джонатан Дель Арко, Элисон Пилл
Создатель Кирстен Бейер, Майкл Шейбон, Акива Голдсман, Алекс Куртцман
Первый сезон космической фантастики с Патриком Стюартом завершит десятая серия Et in Arcadia Ego, Part 2. В январе потоковый сервис CBS All Access продлил проект на второй сезон.
триллер
В ролях Билл Пуллман, Мэтт Бомер, Крис Мессина, Кэрри Кун, Натали Пол, Ханна Гросс
Создатель Дерек Саймондс
Третий сезон детективного триллера-антологии завершится восьмым эпизодом Part VIII. Кабельный канал USA Network пока не делал никаких заявлений о будущей судьбе проекта.
Пятница, 27 марта
фантастика, приключения
В ролях Эдриен Рэй, Бонни Мбули, Поль дю Туа, Тим Розон, Алекс Макгрегор, Колин Мосс
Создатель Джем Гаррард
Это история о приключениях Элиды, коронованной ещё ребёнком, но превратившейся в сироту-изгоя, блуждающую по удалённым уголкам галактики. Там девушка скрывается от агентов Республики, ищущих беглянку, дабы уничтожить королевский род. Когда старый приятель Айзек сообщает героине, что её мать жива, Элида возвращается в бывшее королевство, чтобы дать бой своему смертельному врагу — командующему Лазаро.
драма
В ролях Джейсон Бейтман, Лора Линни, Джейсон Батлер Харнер, Джулия Гарнер, Энтони Коллинс, София Хьюблиц
Создатель Билл Дюбюк
Финансовый консультант Марти Бёрд вместе с женой Вэнди и остальными членами семьи вынужден переехать из престижного предместья Чикаго в курортный городок Озарк штата Миссури. К неожиданному переезду главного героя вынудили крупные долги, и на новом месте он надеется поправить своё финансовое положение.