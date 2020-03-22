 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Disney+ готовит многосерийный приквел «Красавицы и Чудовища» Valorant — состоялся официальный анонс условно-бесплатного командного шутера от авторов League of Legends У «Люцифера» появился шанс на шестой сезон Новости аниме — лучшее за неделю Воссоединение «Друзей» не за горами
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Новые сериалы 23–29 марта

Последняя мартовская неделя в плане премьер ничем особенным не порадует. На канале NBC стартует слёзовыжимательная драма под названием «Совет отцов», а кабельный канал Syfy попотчует любителей сериального трэша первой серией фантастических приключений «Бродячая королева». Но на выручку подоспеет Netflix, который выпустит в пятницу полный третий сезон «Озарка».

Вторник, 24 марта

 
Премьера+
NBC
Совет отцов Council of Dads

драма, семейный

В ролях Сара Уэйн Каллис, Клайв Стэнден, Джей Август Ричардс, Блю Чепмен, Эмджей Энтони, Майкл Уивер

Создатель Дэвид Гулд

Любящий муж и отец Скотт узнаёт, что неизлечимо болен, и его лучшие друзья объединяются, чтобы помочь главному герою и его семье пережить самые тяжёлые моменты и поддержать близких людей в этот очень непростой период жизни.

 
Конец сезона2
History
Проект „Синяя книга“ Project Blue Book

фантастика, драма

В ролях Эйдан Гиллен, Майкл Маларки, Лаура Меннелл, Ксения Соло, Майкл Харни, Нил Макдонаф

Создатель Дэвид О’Лири, Эмили Брочин, Шон Яблонски

Второй сезон фантастической драмы завершится десятым эпизодом Operation Mainbrace. Кабельный канал History пока не сообщал, что будет делать с сериалом дальше.

Видео

Среда, 25 марта

 
Конец сезона1
ABC
Стамптаун Stumptown

драма

В ролях Коби Смолдерс, Джейк Джонсон, Майкл Или, Танту Кардинал, Коул Сибус, Эдриан Мартинес

Создатель Грег Рука

Восемнадцатая серия All Hands on Dex завершит первый сезон криминальной драмы с Коби Смолдерс в главной роли. Телеканал ABC пока не сообщал о своих дальнейших планах на проект.

Видео

Четверг, 26 марта

 
Конец сезона2
ABC
Миллион мелочей A Million Little Things

драма, комедия

В ролях Джеймс Родэй, Кристина Очоа, Романи Малко, Дэвид Джинтоли, Энн Сон, Кристина Моусес

Создатель Диджей Нэш

Семейная драма завершит свой второй сезон девятнадцатым эпизодом 'Til Death Do Us Part. Канал ABC пока не делал официальных заявлений в отношении возможного продления проекта.

Видео

 
Конец сезона1
FOX
Маршал Deputy

детектив, драма

В ролях Стивен Дорфф, Яра Мартинес, Брайан Ван Холт, Сиена Гоинс, Бекс Тейлор-Клаус, Шэйн Пол Макги

Создатель Дэвид Эйр, Уилл Билл

Детективная драма со Стивеном Дорффом завершит свой первый сезон тринадцатой серией 10-8 Bulletproof. О будущем проекта канал FOX пока не сообщал.

Видео

 
Конец сезона2
The CW
Наследие Legacies

драма, мистика

В ролях Даниэль Роуз Расселл, Мэттью Дэвис, Кайли Брайант, Дженни Бойд, Ария Шахгасеми, Пейтон Алекс Смит

Создатель Джули Плек

Второй сезон мистической подростковой драмы завершит шестнадцатый эпизод Facing Darkness is Kinda My Thing. Телеканал The CW продлил сериал на третий сезон.

Видео

 
Конец сезона1
FOX
В меньшинстве Outmatched

комедия, семейный

В ролях Джейсон Биггс, Эшли Боетчер, Тиша Кэмпбелл-Мартин, Мэгги Лоусон, Окли булл, Коннор Калопсис

Создатель Лон Зиммет

Первый сезон ситкома о вундеркиндах закончится десятой серией Black Mold. Телеканал FOX пока не решил, стоит ли продлевать сериал на второй сезон.

 
Конец сезона1
CBS All Access
Звёздный путь: Пикар Star Trek: Picard

научная фантастика, приключения

В ролях Патрик Стюарт, Брент Спайнер, Марина Сиртис, Джонатан Фрейкс, Джонатан Дель Арко, Элисон Пилл

Создатель Кирстен Бейер, Майкл Шейбон, Акива Голдсман, Алекс Куртцман

Первый сезон космической фантастики с Патриком Стюартом завершит десятая серия Et in Arcadia Ego, Part 2. В январе потоковый сервис CBS All Access продлил проект на второй сезон.

Видео

 
Конец сезона3
USA Network
Грешники The Sinner

триллер

В ролях Билл Пуллман, Мэтт Бомер, Крис Мессина, Кэрри Кун, Натали Пол, Ханна Гросс

Создатель Дерек Саймондс

Третий сезон детективного триллера-антологии завершится восьмым эпизодом Part VIII. Кабельный канал USA Network пока не делал никаких заявлений о будущей судьбе проекта.

Видео

Пятница, 27 марта

 
Премьера+
Syfy
Бродячая королева Vagrant Queen

фантастика, приключения

В ролях Эдриен Рэй, Бонни Мбули, Поль дю Туа, Тим Розон, Алекс Макгрегор, Колин Мосс

Создатель Джем Гаррард

Это история о приключениях Элиды, коронованной ещё ребёнком, но превратившейся в сироту-изгоя, блуждающую по удалённым уголкам галактики. Там девушка скрывается от агентов Республики, ищущих беглянку, дабы уничтожить королевский род. Когда старый приятель Айзек сообщает героине, что её мать жива, Элида возвращается в бывшее королевство, чтобы дать бой своему смертельному врагу — командующему Лазаро.

Видео

 
Сезон3
Netflix
Озарк Ozark

драма

В ролях Джейсон Бейтман, Лора Линни, Джейсон Батлер Харнер, Джулия Гарнер, Энтони Коллинс, София Хьюблиц

Создатель Билл Дюбюк

Финансовый консультант Марти Бёрд вместе с женой Вэнди и остальными членами семьи вынужден переехать из престижного предместья Чикаго в курортный городок Озарк штата Миссури. К неожиданному переезду главного героя вынудили крупные долги, и на новом месте он надеется поправить своё финансовое положение.

Видео

+ Обсудить
Темы
 
Превью
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Игры Рецензия и отзывы на игру The Evil Within 2
 
Кино Александр Невский предложил Владимиру Мединскому помощь в продвижении отечественного кино в Голливуде
 
Кино Ридли Скотт считает Чужого неопасным и неинтересным
 
Кино «Чудо-женщина 2» решила не связываться со «Звёздными войнами»
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Салют-7»
 
Кино «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» — трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
 

Выйдут в марте

23 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
24 Вт20:00ЕВА (трансляция)
25 СрНоль кадров в секунду (аудио)
25 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
26 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
27 ПтЕВА (аудио)
27 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
28 СбТелеовощи (аудио)
29 ВсТелеовощи (видео)

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
2Телеовощи – 332: Кто всё испортил?
 
6Ноль кадров в секунду – 308: Заградотряд
 
31Лазер-шоу «Три дебила» – 397: «Бладшот» и новости коронавируса
 
9ЕВА – 364: 5000 херов
 
7Телеовощи – 331: Межстенный убийца
 
3Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 96: Интервью с создателями Pathfinder: Wrath of the Righteous
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 396: «Человек-невидимка» и «Правосудие Спенсера»
 
 
9ЕВА – 363: Вымерший заговор
 
24Телеовощи – 330: И он написал фанфик
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru