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«Страна Лавкрафта», «Мир Дикого Запада» и многое другое в расписании HBO на 2020 год

Кабельный канал HBO решил напомнить зрителям, какое обилие оригинального контента ожидает их в не так давно начавшемся 2020 году, опубликовал свежий сборный трейлер, где перечислил все заметные фильмы и сериалы, которые стартуют или продолжатся в ближайшие 10 месяцев.

Нас ждут премьеры новичков — хоррора «Страна Лавкрафта», драм «Заговор против Америки» и «В этом я уверен», детектива «Перри Мейсон», комедии «Беги», а также триллеров «Отмена» и «Третий день».

Вдобавок среди прочих с новыми сезонами в эфир возвращаются «Мир Дикого Запада», «Наследники», «Барри», «Эйфория» и «Праведные Джемстоуны».

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