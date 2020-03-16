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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Сериал по «Властелину колец» тоже на паузе из-за эпидемии COVID-19

Издание The New Zealand Herald сообщает, что и без того не скорую премьеру сериала по «Властелину колец», вполне вероятно, придётся ждать ещё дальше по всем известной причине. Эпидемия коронавируса шагает по планете, а потому съёмки приостанавливаются не только в США и Европе.

Производственный процесс, до сегодняшнего дня проходивший в Новой Зеландии, прекращён. Amazon Studios, как и остальные, затаилась и ждёт улучшения эпидемиологической обстановки. Пауза традиционно составит две недели, но может продлиться и дольше, если COVID-19 продолжит распространяться. В воскресенье съёмочная команда (800 человек) получила уведомление о прекращении съёмок с 16 марта. О сроках их возобновления пока никто не заговаривает.

Само собой, в обстановке полной неизвестности сложно прогнозировать, когда выйдет сериал по «Властелину колец». Выход 1 сезона эпического фэнтези о Второй эпохе Средиземья так или иначе планировался не ранее следующего года.

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