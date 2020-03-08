 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Сериал «Ведьмак» получил своего Весемира Соавтор «Назад в будущее»: никаких ребутов, ремейков или сиквелов Теперь официально: «Друзья» возвращаются Воссоединение «Друзей» не за горами Оуэн Уилсон получил роль в сериале «Локи»
1
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Николь Кидман и Хью Грант на пороге личной катастрофы в тизере триллера «Отмена»

Кабельный канал HBO выпустил свежий тизер психологического триллера «Отмена» (The Undoing) с Николь Кидман и Хью Грантом в главных ролях. Основой для мини-сериала послужил роман-бестселлер Джин Ханфф Корелиц «Ты должна была знать». Ролик сообщает дату премьеры — 10 мая.

У процветающего терапевта Грейс Фрэйзер (Кидман) есть всё: блестящая карьера, любящие муж (Грант) и сын (Ноа Джуп) и масса планов на будущее. Но буквально за один день мир героини рушится. Жестокое убийство и последовавшая за ним цепь ужасающих открытий заставляют Грейс забыть о прошлой жизни и начать новую, чтобы защитить себя и свою семью от последствий пережитого.

В основном актёрском составе многосерийной постановки также значатся Дональд Сазерленд и Эдгар Рамирес. Сценаристом и шоураннером проекта выступает Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь»), а за режиссуру отвечает Сюзанна Бир («Ночной администратор»).

1 Обсудить
Темы
 
Видео Отмена
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Потоковый сервис WarnerMedia получил название, отобрал сериал у Netflix и определился с контентом
 
Сборный трейлер многосерийных премьер канала HBO
 
Николь Кидман расширяет сотрудничество с HBO

Тоже интересно

 
Кино Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей: Финал» с потоплением «Титаника»
 
Для Disney+ готовят мультсериал-ребут «Чип и Дейл»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 339: Стриптизёрша-стендапер
 
Кино «Мидуэй» — тизер военной драмы Роланда Эммериха
 
Кино Братья Руссо мечтали, чтобы Танос обезглавил Капитана Америку
 
Кино «Мстители: Война бесконечности» — трейлер и постер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
СкороТелеовощи (аудио)
СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в марте

9 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
10 Вт20:00ЕВА (трансляция)
11 СрНоль кадров в секунду (аудио)
11 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
12 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
13 ПтЕВА (аудио)
13 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
14 СбТелеовощи (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
2Телеовощи – 330: И он написал фанфик
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 395: Пушки Акимбо, Супермен: Красный сын, достижения #MeToo
 
11ЕВА – 362: Вся правда о жирафах-геях
 
12Ноль кадров в секунду – 306: Кушай жопой
 
11Телеовощи – 329: Главный по драме
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 394: «Мидуэй» Роланда Эммериха и воссоединение «Друзей»
 
9ЕВА – 361: Полигоны — это векторы
 
12Ноль кадров в секунду – 305: Чемодан минетов
 
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru