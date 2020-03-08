Николь Кидман и Хью Грант на пороге личной катастрофы в тизере триллера «Отмена»

Кабельный канал HBO выпустил свежий тизер психологического триллера «Отмена» (The Undoing) с Николь Кидман и Хью Грантом в главных ролях. Основой для мини-сериала послужил роман-бестселлер Джин Ханфф Корелиц «Ты должна была знать». Ролик сообщает дату премьеры — 10 мая.

У процветающего терапевта Грейс Фрэйзер (Кидман) есть всё: блестящая карьера, любящие муж (Грант) и сын (Ноа Джуп) и масса планов на будущее. Но буквально за один день мир героини рушится. Жестокое убийство и последовавшая за ним цепь ужасающих открытий заставляют Грейс забыть о прошлой жизни и начать новую, чтобы защитить себя и свою семью от последствий пережитого.

В основном актёрском составе многосерийной постановки также значатся Дональд Сазерленд и Эдгар Рамирес. Сценаристом и шоураннером проекта выступает Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь»), а за режиссуру отвечает Сюзанна Бир («Ночной администратор»).