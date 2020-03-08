Телеовощи. Выпуск 330: И он написал фанфик

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:19 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:02 —
|Новости
|43:32 —
|Отвечаем на вопросы
|45:25 —
|«Разработчики» (Devs) — 1x01 (премьера)
|58:43 —
|«Послания из другого мира» (Dispatches from Elsewhere) — 1x01 (премьера)
|01:11:56 —
|«Заводчики» (Breeders) — 1x01 (премьера)
|01:19:28 —
|«Видоизменённый углерод» — 2x01—08 (премьера сезона)
|01:52:00 —
|Castlevania — 3x01 (премьера сезона)
|02:00:32 —
|«Новобранец» — 2x12
|02:10:52 —
|«Звёздный путь: Пикар» — 1x06—07
|02:17:09 —
|«Охотники» — 1x02—03
|02:26:24 —
|«Чужак» — 1x09
|02:36:20 —
|«Чудотворцы» — 2x06
|02:43:08 —
|«Лексс» — 3x10 (впечатления Юрия и Льва)
|02:49:54 —
|«Уайтчепел» — 3x01
|02:58:10 —
|Avatar: The Last Airbender – The Promise, Part 2 (впечатления Льва)
|03:13:46 —
|«Вавилон 5» — 2x10 (впечатления Юрия)
|03:22:00 —
|«Теория Большого взрыва» — 2x08 (впечатления Михаила)
|03:27:57 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:10 —
|«Родина» — 8x04
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